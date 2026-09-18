Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (18/9), cinco loterias: os concursos 7121 da Quina; o 3010 da Dupla Sena; o 3783 da Lotofácil; o 1301 do Dia de Sorte, o 2977 da Lotomania e o 900 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 545 mil, teve os seguintes números sorteados: 22 - 23 - 47 - 60 - 64.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 05 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 30 - 37 - 38 - 41 - 42 - 44 - 46 - 47 - 54 - 63 - 87 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 05 - 07 - 14 - 26 - 44 no primeiro sorteio; 04 - 13 - 15 - 16 - 20 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 89 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 07 - 08 - 14 - 15 - 24 - 26. O mês da sorte é 08 (Agosto).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 6

Coluna 3: 0

Coluna 4: 8

Coluna 5: 6

Coluna 6: 6

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.