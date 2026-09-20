Homem é preso após matar esposa a golpes de botijão de gás

Bairro Amaro Lanari em Coroenel Fabriciano onde um homem de 37 anos confessou ter matado com golpes de botijão de gás a mulher - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

Um homem de 37 anos confessou ter assassinado a própria esposa e mãe da filha adolescente, de 14 anos, com golpes de botijão de gás, na noite da última quinta-feira (17/9), em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

O crime teve como vítima Cícera Roberta Pereira de Farias, de 36 anos, supostamente por não ter mostrado fotos do celular. O marido e autor confesso foi preso logo após o assassinato.

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A agressão ocorreu no interior da residência da família, localizada no Bairro Amaro Lanari, enquanto marido e mulher estavam sozinhos.

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Segundo a polícia, o fornecimento de eletricidade no bairro havia sido interrompido temporariamente, o que levou a filha do casal, de 14 anos, a sair para conversar com vizinhos na rua.

Durante a ausência da adolescente, o homem iniciou o ataque contra a companheira.

Minutos depois, a jovem avistou o pai deixando a residência em uma motocicleta. Ao tentar entrar no imóvel, encontrou os portões e acessos externos trancados e não obteve resposta da mãe.

Com a ajuda de vizinhos, a porta principal foi arrombada. No entanto, a entrada de um dos quartos também estava trancada por dentro, exigindo nova intervenção física para que pudessem acessar o cômodo.

No quarto, os moradores localizaram Cícera caída, sem sinais vitais e com graves ferimentos concentrados no rosto e no crânio.

O suspeito utilizou um botijão de gás doméstico — objeto contundente e pesado — para desferir os golpes na cabeça da mulher.

Como o suspeito foi capturado?

Equipes do 58º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, isolaram a área e acionaram os trabalhos periciais da Polícia Civil.

O botijão utilizado no homicídio foi apreendido para levantamento de vestígios e impressões digitais, e os peritos realizaram a coleta de evidências na cena antes de liberarem o corpo para necropsia no Posto Médico-Legal.

Paralelamente ao isolamento do local do crime, a Polícia Militar iniciou um cerco na rodovia federal BR-381, que corta a região e dá acesso à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O suspeito foi interceptado trafegando de moto no sentido à capital mineira e, durante a abordagem das patrulhas, admitiu o crime, justificando ter agido em um acesso de raiva motivado por ciúmes após a vítima recusar mostrar fotos arquivadas no telefone celular.

Apesar de o casal não possuir registros policiais anteriores por violência doméstica, pessoas próximas relataram que discussões motivadas por comportamentos ciumentos do homem eram frequentes.

O indivíduo detido foi apresentado ao plantão da delegacia para a formalização do flagrante, enquanto parentes de Cícera, que era natural do Ceará, organizam ações solidárias para financiar o traslado do corpo ao estado natal.

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