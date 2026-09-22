Votar nas eleições vale como prova de vida automática no INSS

Após a votação, a Justiça Eleitoral envio ao INSS os dados de quem compareceu - (crédito: Divulgação/Governo Federal)

O comparecimento às urnas vale como prova de vida automática para o INSS. Segundo o órgão, o voto ajuda a garantir a manutenção dos benefícios previdenciários e assistenciais, sem exigir que os beneficiários se desloquem para fazer a comprovação.

Após a votação, a Justiça Eleitoral envio ao INSS os dados de quem compareceu. O cruzamento ocorre entre os sistemas do governo, sem que o beneficiário precise apresentar o comprovante eleitoral ou tenha que apresentar outro tipo de comprovação.

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“Não é necessário apresentar ou inserir qualquer comprovante no sistema, pois o processo é automático. A própria Justiça Eleitoral repassa os dados de quem votou ao INSS”, explica a advogada Thayla Oliveira, especialista em Direito Previdenciário ao Correio.

O comparecimento nas eleições de 2026 será considerado no ciclo atual da prova de vida. A medida alcança aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais pagos pelo instituto, que reúne cerca de 40 milhões de beneficiários ativos.

Quem não votar perde o benefício?

Quem não votar não leva ao bloqueio automático do pagamento. O voto é apenas uma das informações usadas pelo INSS para confirmar que o beneficiário está vivo.

“Faltar à votação, por si só, não gera o bloqueio automático. O que pode levar à suspensão é a ausência de qualquer registro de vida do segurado nos sistemas do governo”, esclarece Thayla.

A regra também vale para pessoas com voto facultativo, como os maiores de 70 anos, e para quem justificar a ausência. Nesses casos, o INSS procura outras movimentações registradas em bases públicas, como emissão de documentos, atendimentos e acesso a serviços governamentais.

A justificativa eleitoral, porém, não produz a mesma confirmação automática do voto. “Quem justificou deve verificar a situação pelo Meu INSS”, orienta a especialista.

O beneficiário pode consultar a data da última prova de vida no aplicativo ou no site Meu INSS, dentro da opção “Prova de Vida”. A situação também pode ser confirmada pela Central 135.

Se o cruzamento não localizar nenhum registro recente, o INSS envia uma notificação para que o segurado regularize a situação. A comprovação poderá ser feita pelos canais indicados pelo órgão, pelo banco responsável pelo pagamento ou presencialmente, conforme o caso.

Atenção aos golpes

A proximidade das eleições também pode abrir espaço para tentativas de fraude. Thayla alerta que o INSS não solicita senhas, dados bancários, pagamentos ou biometria por vídeo para liberar a prova de vida.

“Na dúvida, o caminho seguro é sempre conferir as informações diretamente no Meu INSS ou na Central 135, nunca por um link recebido por mensagem ou e-mail”, afirma.

Contatos com ameaças de corte imediato do benefício, cobranças de taxas ou pedidos de informações pessoais devem ser ignorados. Mesmo que o segurado receba uma mensagem sobre a prova de vida, a orientação é abrir diretamente o aplicativo Meu INSS ou ligar para o número 135 antes de tomar qualquer providência.