Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 38 milhões; saiba como jogar

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O prêmio da Mega-Sena acumulou e a bolada para o próximo sorteio está estimada em R$ 38 milhões. Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do Concurso 3.061, realizado na noite desta terça-feira (22/9), o que fez o valor principal subir para o sorteio de quinta-feira (24/9).

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, a sorte sorriu para outros jogadores. Houve apostas ganhadoras nas faixas secundárias, com prêmios para quem acertou a quina (cinco números) e a quadra (quatro números).

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Confira as dezenas sorteadas

Os números que não saíram para nenhum apostador no último concurso e que mantiveram o prêmio acumulado foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55.

Como concorrer ao prêmio de R$ 38 milhões

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24). Os jogos são registrados em qualquer casa lotérica credenciada em todo o país ou pelos canais digitais da Caixa.

A aposta online é uma alternativa prática. Basta acessar o portal ou o aplicativo Loterias Caixa, fazer um cadastro simples e ser maior de 18 anos. O pagamento é realizado com cartão de crédito, e o valor mínimo de compra no site é de R$ 30.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. No entanto, os jogadores podem aumentar suas chances de ganhar escolhendo mais números. A aposta pode chegar a até 20 dezenas, mas o valor do bilhete aumenta a cada número adicional.

Outra opção popular é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo. Os bolões têm um preço mínimo de R$ 15 e podem ter de 2 a 100 cotas. Cada participante recebe uma cota individual, aumentando as chances de ganhar sem precisar investir um valor tão alto sozinho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.