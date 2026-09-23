Avião pega fogo durante decolagem e aeroporto de Goiânia suspende voos

Segundo a companhia aérea, a aeronave apresentou "problemas técnicos em um dos seus motores" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um avião da Gol pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Goiânia, na noite desta quarta-feira (23/9). Segundo a companhia aérea, a aeronave apresentou “problemas técnicos em um dos seus motores”. Todas as medidas previstas nos protocolos de segurança foram adotadas.

“Todos os clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberão as tratativas previstas pela Resolução 400 da Anac e serão acomodados em próximos voos da companhia”, informou a Gol, em nota.

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O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo a administração do terminal de Goiânia, o incidente provocou a suspensão de pousos e decolagens entre 18h40 e 20h17.

“Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas”, informou a administradora, também em nota.

Confira as notas completas

Gol

A Gol informa que a aeronave que faria o voo G3 1747 nesta quarta-feira (23/09), entre o Aeroporto de Goiânia (GYN) e Brasília (BSB), apresentou problemas técnicos em um dos seus motores, durante procedimento de decolagem, e teve o seu voo cancelado. Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.

Todos os Clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberão as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC, e serão acomodados em próximos voos da Companhia.

Aeroporto de Goiânia

A administração do Aeroporto de Goiânia informa que a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 desta quarta-feira (23) após um problema técnico em um dos motores da aeronave da Gol que faria o voo G3 1747, com destino a Brasília, durante o procedimento de decolagem, segundo informações divulgadas pela própria companhia. Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas.