Avião pega fogo durante decolagem e aeroporto de Goiânia suspende voos

Um avião da Gol pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Goiânia, na noite desta quarta-feira (23/9). Segundo a companhia aérea, a aeronave apresentou “problemas técnicos em um dos seus motores”. Todas as medidas previstas nos protocolos de segurança foram adotadas.
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“Todos os clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberão as tratativas previstas pela Resolução 400 da Anac e serão acomodados em próximos voos da companhia”, informou a Gol, em nota.
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O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo a administração do terminal de Goiânia, o incidente provocou a suspensão de pousos e decolagens entre 18h40 e 20h17.
“Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas”, informou a administradora, também em nota.
Confira as notas completas
Gol
A Gol informa que a aeronave que faria o voo G3 1747 nesta quarta-feira (23/09), entre o Aeroporto de Goiânia (GYN) e Brasília (BSB), apresentou problemas técnicos em um dos seus motores, durante procedimento de decolagem, e teve o seu voo cancelado. Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.
Todos os Clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberão as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC, e serão acomodados em próximos voos da Companhia.
Aeroporto de Goiânia
A administração do Aeroporto de Goiânia informa que a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 desta quarta-feira (23) após um problema técnico em um dos motores da aeronave da Gol que faria o voo G3 1747, com destino a Brasília, durante o procedimento de decolagem, segundo informações divulgadas pela própria companhia. Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas.