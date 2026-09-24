Rick relembrou relação com loja de discos em Taguatinga antes da fama

O cantor Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner, relembrou a relação curiosa que teve com uma loja de discos em Taguatinga (DF) durante entrevistas ao longo dos anos. Segundo o cantor, ele costumava passar em frente à Discodil para ficar “namorando” o trabalho de artistas mais reconhecidos, como João Paulo e Daniel e Leandro e Leonardo.

As declarações foram feitas em duas participações distintas no Podcast Piunti. “Ficava sonhando: será que um dia... Era muito distante. E, assim, eu nunca na minha vida imaginava gravar disco. Aquilo era um namoro que eu tinha com todos aqueles artistas que já eram realidade”, contou.

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Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Os destroços da aeronave foram localizados no dia seguinte, e os cinco ocupantes foram encontrados mortos nessa segunda (21/9).

Marco de Brasília

A Discodil é uma das lojas de discos mais antigas do Distrito Federal e marcou a vida de diversos brasilienses. Em comentários nas redes sociais, internautas relembraram a relação com o espaço e com o próprio cantor.

“Discodil é patrimônio histórico de Taguatinga. Aberta até hoje!”, destacou um dos comentários. “Caramba, Discodil Taguatinga Centro, lá foi meu primeiro emprego fichado”, comemorou outro.

Em 2018, o Correio esteve no local em uma reportagem em homenagem aos 60 anos de Brasília. Na época, Laurindo Modesto Pereira, então com 78 anos, contou que estava na cidade havia mais de 50 anos.

Apesar de se negar a aparecer em fotografias e reclamar da crise enfrentada pelo setor em que trabalhava, ele fazia questão de falar com fervor da região onde havia se estabelecido. “Nunca saí de Taguatinga. [...] O comércio da cidade é muito independente”, afirmou.