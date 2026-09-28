Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (28/9), seis loterias: os concursos 7129 da Quina, o 3791 da Lotofácil, o 2981 da Lotomania, o 1309 do Dia de Sorte, 3014 da Dupla-Sena e o 904 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 22 - 37 - 42 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 15 - 21 - 24 - 33 - 34 - 37 - 43 - 50 - 60 - 61 - 64 - 69 - 71 - 75 - 76 - 81 - 86 - 96 - 97 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 20 - 24 - 25 - 33 - 49 no primeiro sorteio; 24 - 26 - 31 - 35 - 39 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 5 milhões e R$ 88 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 12 - 24 - 25 - 26 - 29 - 31. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 1

Coluna 4: 0

Coluna 5: 3

Coluna 6: 4

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







Confira o sorteio na íntegra.