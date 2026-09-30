Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (30/9), sete loterias: os concursos 7131 da Quina; o 3793 da Dupla Sena; o 3793 da Lotofácil; o 394 da +Milionária; o 2982 da Lotomania e o 905 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 34 - 41 - 51 - 70 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 99 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09 - 10 - 14 - 21 - 23 - 32. Os trevos sorteados foram: 6 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 15 - 18 - 29 - 35 - 43 no primeiro sorteio; 01 - 07 - 10 - 25 - 27 - 34 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 82 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 2

Coluna 3: 4

Coluna 4: 7

Coluna 5: 4

Coluna 6: 9

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 27 - 32 - 33 - 57 - 5961 - 64 - 72 - 77 - 80 - 91 - 95 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 08 - 09 - 13 - 16 - 24. O mês da sorte é 03 (Março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.