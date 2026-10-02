Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (2/10), seis loterias: os concursos 7133 da Quina; o 3016 da Dupla Sena; o 3795 da Lotofácil; o 2983 da Lotomania; o 1313 do Dia de Sorte e o 906 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguintes números sorteados: 19 - 31 - 46 - 49 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 12 - 14 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 48 - 50 - 63 - 65 - 73 - 78 - 80 - 82 - 91 - 95 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 15 - 28 - 39 - 44 - 50 no primeiro sorteio; 06 - 11 - 13 - 15 - 18 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 91 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.