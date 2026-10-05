Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (5/10), seis loterias: os concursos 7135 da Quina, o 3797 da Lotofácil, o 2984 da Lotomania, o 1315 do Dia de Sorte, o 3017 da Dupla-Sena e o 907 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 23 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 06 - 18 - 43 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 05 - 06 - 12 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 41 - 53 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 82 - 86 - 90.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 06 - 22 - 23 - 37 - 38 no primeiro sorteio; 05 - 08 - 20 - 31 - 42 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 94 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 26. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 10 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 0

Coluna 3: 2

Coluna 4: 1

Coluna 5: 1

Coluna 6: 4

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio em andamento.