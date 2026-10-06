Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (6/10), cinco loterias: os concursos 3067 da Mega-Sena; o 3798 da Lotofácil; o 7136 da Quina; o 1316 do Dia de Sorte; e o 2451 da Timemania. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 90 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 25 milhões, teve os seguintes números sorteados: 13 - 14 - 30 - 53 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 06 - 34 - 38 - 53 - 58 - 69. O time do coração é o 06 (América/RN).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 06 - 10 - 16 - 18 - 22 - 29. O mês da sorte é 09 (Setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.