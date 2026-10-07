Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 7137 da Quina; o 3018 da Dupla Sena; o 3799 da Lotofácil; o 396 da +Milionária; o 2985 da Lotomania e o 908 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 26,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02-07-50-61-79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-07-08-10-12-13-18-19-20-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 102 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 06-15-28-30-42-50. Os trevos sorteados foram: 6-3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 18-21-26-28-48-49 no primeiro sorteio; 05-11-35-38-39-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 7,04 milhões no primeiro sorteio; e R$ 88,2 mil no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 10,5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 3

Coluna 3: 9

Coluna 4: 1

Coluna 5: 4

Coluna 6: 1

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-03-06-07-10-11-12-13-22-25-29-39-48-53-59-63-66-70-74-79

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania /wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 3,3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-07-16-25-27-28-31. O mês da sorte é 03-março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte















