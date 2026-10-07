Incêndio atinge prédio da UFPE e mobiliza bombeiros em Recife

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco trabalha para conter as chamas de um incêndio que atingiu um dos prédios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite desta quarta-feira (7/10).

Segundo o portal g1, não há informações sobre vítimas, e cinco viaturas participam da ocorrência. O prédio abriga a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo e está localizado na Cidade Universitária, em Recife.

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UFPE, 7 de outubro de 2026 https://t.co/gdNFa6jEqk — antonio (@mnxstt) October 7, 2026

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que as chamas atingem quase toda a estrutura e geram uma fumaça densa ao redor. Até o momento da publicação desta reportagem, o fogo não havia sido controlado.

Hoje na UFPE https://t.co/5EqPC8E67z — ansiedade generalizada (@Marqes_suiciniv) October 7, 2026

O Correio entrou em contato com a UFPE e aguarda respostas. O espaço permanece aberto para atualizações.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que o edifício abrigava vários laboratórios. “Perdemos completamente todos os equipamentos, estimados em aproximadamente R$ 100 milhões”, disse. Além disso, segundo ele, há o prejuízo científico.







*Matéria em atualização