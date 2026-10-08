Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (8/10), cinco loterias: os concursos 3068 da Mega-Sena; o 3800 da Lotofácil; o 7138 da Quina; o 2452 da Timemania e o 1318 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 100 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 28 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 16 - 27 - 34 - 52.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 19 milhões apresentou o seguinte resultado: 39 - 40 - 60 - 62 - 64 - 68 - 72. O time do coração é o 28 (Confiança/SE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 11 - 20 - 25 - 27. O mês da sorte é 09 (Setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.