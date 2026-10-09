Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (9/10), seis loterias: os concursos 7139 da Quina; o 3019 da Dupla Sena; o 3801 da Lotofácil; o 1319 do Dia de Sorte, o 2986 da Lotomania e o 909 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 30 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11 - 17 - 40 - 62 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.