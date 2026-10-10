Piloto morto em queda de avião em BH é identificado

O piloto que morreu carbonizado na queda de um avião monomotor no pátio de manutenção da Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã dessa sexta-feira (9/10), foi identificado como Daniel de Souza da Silva Salomão, de 31 anos. Ele era natural de Cachoeira, na Bahia, no Nordeste do país.

O avião era um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, modelo de pequeno porte equipado com um único motor, pertencente à empresa Bello Fruit, que atua no ramo do agronegócio na região do município de Mucuri, no interior da Bahia.

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Em nota, a Bello Fruit lamentou a morte do piloto e expressou suas condolências aos familiares, amigos e colegas dele. "A empresa registra, igualmente, o seu reconhecimento ao pronto e diligente trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e das demais equipes de emergência que atuaram no local, e estende a sua solidariedade a todos aqueles que, de alguma forma, foram afetados pela ocorrência. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes", disse em nota.

A empresa também informou que já se colocou formalmente à disposição do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e das demais autoridades competentes. Ressaltou que irá colaborar de forma integral e transparente com a apuração dos fatos, fornecendo todas as informações e todos os documentos que lhe forem solicitados.

Luto

Daniel se casaria com a médica Yanca Alves em 2027. Nas redes sociais, a irmã da noiva informou que a companheira dele está muito abalada e estava em Belo Horizonte para cuidar dos procedimentos de liberação do corpo. Amigos e familiares também prestaram homenagens ao piloto nas redes sociais.

O que aconteceu?

A aeronave se chocou contra a estrutura do pátio de manutenção de vagões do metrô da capital, na Estação São Gabriel, provocando uma explosão seguida de incêndio. O piloto não sobreviveu e, devido ao impacto e ao fogo, nada no interior da aeronave foi preservado, o que impossibilitou a identificação imediata da vítima e a localização da documentação do voo.

Antes de atingir o galpão de manutenção, o monomotor colidiu contra um poste de sustentação da rede elétrica do metrô. Parte da fuselagem ficou presa aos cabos de alta tensão. Apesar da gravidade do acidente, nenhum funcionário do Metrô BH ficou ferido.

O local foi isolado em um raio aproximado de 100 metros para garantir o trabalho da perícia. A Polícia Civil de Minas Gerais e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, foram acionados para conduzir as investigações sobre as causas do acidente e a regularidade do voo.

De acordo com o cadastro consultado no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião constava com situação normal e tinha Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) com validade até 9 de outubro de 2027. O registro também classificava a operação como privada. Essas informações cadastrais, no entanto, não permitem determinar as condições mecânicas da aeronave no momento do acidente nem esclarecer as causas da queda.