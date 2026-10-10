"Foi assustador", diz funcionário que estava perto de avião que caiu

O piloto morreu no acidente. Informações iniciais apontam q ele era o único presente na aeronave - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

O barulho, a gritaria e a correria surpreenderam um funcionário de 18 anos enquanto trabalhava no galpão de manutenção do Metrô BH, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (15). A cerca de cinco metros do local onde um avião monomotor caiu e pegou fogo, o auxiliar de manutenção terceirizado conta que, inicialmente, não imaginou que se tratava de uma aeronave. “Foi assustador”, relata. A reportagem optou por preservar a identidade do trabalhador.

Há sete meses trabalhando no local, o funcionário estava na cabine de um trem, resolvendo algumas questões de manutenção, quando desceu e ouviu o estrondo. “Só ouvi um barulho, gente gritando, correria, não estava entendendo nada”, lembra. Naquele momento, ele pensou que algum objeto tivesse caído sobre a rede elétrica.

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“Não pensava que fosse um avião. Aí, quando eu vi o fogo subindo, o barulho, a gritaria...”, conta o jovem, ao descrever os primeiros instantes após o acidente.

‘Comecei a correr’

O funcionário só entendeu a gravidade da situação depois de ser alertado por colegas e receber uma ligação do pai, que também trabalhava no local, mas estava do lado de fora do galpão. Segundo ele, uma pessoa que estava a poucos metros de distância tentou chamar sua atenção com gestos, mas, inicialmente, ele não compreendeu o que estava acontecendo.

O pai ligou para avisá-lo do perigo e pedir que saísse do local. “Ele ligou para eu falar: ‘Vai cair, sai correndo’. Aí eu entendi por que estavam me chamando. Aí eu comecei a correr”, relata.

Apesar da proximidade com o ponto da queda, o funcionário afirma que ninguém foi atingido entre os trabalhadores. Ele estima que mais de 50 pessoas estivessem no galpão naquele momento. O acesso à área onde estavam as vítimas também não foi liberado aos funcionários, segundo o relato.

Avião caiu sobre estrutura do metrô

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (15/10), próximo à Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O avião monomotor caiu no pátio de manutenção do Metrô BH, atingiu uma estrutura do galpão e a fiação elétrica, e pegou fogo. O piloto morreu carbonizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combustível derramado provocou explosões após a queda. A rede elétrica foi desligada para evitar novos riscos.

A aeronave, um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, de matrícula PT-VHE, havia decolado do Aeroporto da Pampulha.

Segundo o superintendente de operação e manutenção do Metrô BH, Roberto Fischer Machado, não houve registro de funcionários feridos nem de danos aos trens da linha férrea. A circulação do metrô continuou normalmente.

Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O rabecão do Instituto Médico-Legal (IML) e uma equipe de perícia da Polícia Civil também chegaram para dar continuidade na ocorrência.

*Estagiária sob supervisão