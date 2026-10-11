Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteou, na manhã deste domingo (11/10), seis loterias: os concursos 3069 da Mega-Sena, 3802 da Lotofácil, 7140 da Quina; o 2453 da Timemania; o 397 do +Milionária, o 1320 do Dia de Sorte e Loteria Federal, extração nº 6108-5. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 112 milhões, teve os seguintes números sorteados: 47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 20 - 10 - 02 - 21 - 03 - 11 - 15 24 - 14 - 12 - 19 - 05 - 23 - 09 - 06

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 31,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 57 - 45 - 05 - 59 - 28.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 19,3 milhões, a Timemania apresentou os seguintes números: 17 - 12 - 13 - 20 - 30 - 24 - 02 . O time do coração é o 35 (Cuiabá/MT).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio de R$103 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 23 - 49 - 46 - 26 - 16 - 42. Os trevos sorteados foram: 04 - 03.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



O Dia de Sorte, com prêmio de R$ 100.000,00, teve o seguinte resultado: 16 - 29 - 19 - 02 - 30 - 25 - 24. O mês da sorte foi Novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte a e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loteria Federal

O quinto sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 20.503,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 1

Globo 2: 1

Globo 3: 5

Globo 4: 0

Globo 5: 1

O quarto sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 25.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 5

Globo 2: 2

Globo 3: 4

Globo 4: 4

Globo 5: 0

O terceiro sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 30.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 7

Globo 2: 8

Globo 3: 9

Globo 4: 0

Globo 5: 5

O segundo sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 35.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 8

Globo 2: 5

Globo 3: 8

Globo 4: 4

Globo 5: 4

O primeiro sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 500.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 6

Globo 2: 9

Globo 3: 7

Globo 4: 9

Globo 5: 5

A quantidade de ganhadores da extração da Loteria Federal e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: