Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (15/10), quatro loterias: os concursos 3805 da Lotofácil; o 7143 da Quina; o 2455 da Timemania e o 1323 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 37 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 27 - 31 - 66 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 20 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 28 - 31 - 32 - 60 - 61 - 76. O time do coração é o 51 (Londrina/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 10 - 11 - 12 - 29 - 31. O mês da sorte é 03 (Março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.