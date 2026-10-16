Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (16/10), seis loterias: os concursos 7144 da Quina; o 3021 da Dupla Sena; o 1324 do Dia de Sorte; o 3806 da Lotofácil; o 2988 da Lotomania e o 911 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 39 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 32 - 43 - 70 - 75.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 12 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 08 - 13 - 17 - 21 - 23 - 28 - 29 - 30 - 47 - 70 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 89 - 92 - 95 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 35 - 37 - 44 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 05 - 21 - 24 - 28 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 8 milhões e R$ 93 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 29. O mês da sorte é 03 (Março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.











Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.