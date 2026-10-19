Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (19/10), cinco loterias: os concursos 7146 da Quina, o 3808 da Lotofácil, o 2989 da Lotomania, 3022 da Dupla-Sena, o 1326 do Dia de Sorte, e o 912 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 50 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 07 - 13 - 55 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 13 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06 - 25 - 26 - 32 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 58 - 62 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91 - 92 - 96 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 29 - 32 - 38 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 23 - 25 - 26 - 37 - 41 - 42 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 8 milhões e R$ 93 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 06 - 11 - 19 - 21 - 23. O mês da sorte é 04 (Abril). A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 2

Coluna 4: 9

Coluna 5: 3

Coluna 6: 7

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.







