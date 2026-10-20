Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (20/10), cinco loterias: os concursos 3072 da Mega-Sena; o 3809 da Lotofácil; o 7147 da Quina; o 2457 da Timemania e o 1327 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 187 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 52 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 21 - 44 - 50 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões apresentou o seguinte resultado: 25 - 28 - 51 - 53 - 56 - 59 - 69. O time do coração é o 63 (Porto Velho/RO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10 - 11 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26. O mês da sorte é 03 (Março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.