Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (21/10), sete loterias: os concursos 7148 da Quina; o 3023 da Dupla Sena; o 3810 da Lotofácil; o 400 da +Milionária; o 1328 do Dia de Sorte, o 2990 da Lotomania e o 913 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 54 milhões, teve os seguintes números sorteados: 13 - 16 - 55 - 72 - 74. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 107 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 06 - 22 - 28 - 29 - 48. Os trevos sorteados foram: 2 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 12 - 20 - 43 - 47 - 50 no primeiro sorteio; 21 - 34 - 41 - 45 - 46 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 8 milhões e R$ 89 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 9

Coluna 3: 7

Coluna 4: 9

Coluna 5: 5

Coluna 6: 8

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 433 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 06 - 11 - 19 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 63 - 66 - 67 - 70 - 76 - 80 - 81 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 15 - 23 - 28 - 31. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.