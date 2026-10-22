Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (22/10), cinco loterias: os concursos 3073 da Mega-Sena; o 3811 da Lotofácil; o 7149 da Quina; o 2458 da Timemania e o 1329 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 206 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 14 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 56 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 53 - 54 - 58 - 75.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões apresentou o seguinte resultado: 14 - 45 - 49 - 52 - 55 - 59 - 80. O time do coração é o 75 (Tombense/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 06 - 07 - 09 - 25 - 29 - 31. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



