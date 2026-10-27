Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (27/10), cinco loterias: os concursos 3076 da Mega-Sena; o 3815 da Lotofácil; o 7153 da Quina; o 2460 da Timemania e o 1333 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 309 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 18 - 36 - 53 - 64 - 67.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 14 - 18 - 24 - 25 - 41 - 70. O time do coração é o 78 (Vitória/BA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 550 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10 - 12 - 14 - 20 - 22 - 25 - 26. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.