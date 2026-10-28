Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (28/10), oito loterias: os concursos 7154 da Quina; o 3077 da Mega-Sena, o 3026 da Dupla Sena; o 3816 da Lotofácil; o 402 da +Milionária; o 1334 do Dia de Sorte; o 2993 da Lotomania e o 916 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 324 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 08 - 41 - 44 - 45.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 22 - 30 - 31 - 42 - 49 no primeiro sorteio; 35 - 38 - 39 - 43 - 47 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 9 milhões e R$ 91 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 12 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 8

Coluna 3: 9

Coluna 4: 0

Coluna 5: 2

Coluna 6: 5

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 926 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 04 - 09 - 15 - 16 - 21 - 26 - 40 - 46 - 53 - 60 - 71 - 72 - 76 - 82 - 86 - 87 - 93 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 06 - 08 - 09 - 22 - 25. O mês da sorte é 10 (outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.