Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (29/10), seis loterias: os concursos 3078 da Mega-Sena; o 3817 da Lotofácil; o 402 da +Milionária, o 7155 da Quina; o 2461 da Timemania e o 1335 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 07 - 12 - 29 - 34 - 36.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 29 - 33 - 53 - 72. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23 milhões apresentou o seguinte resultado: 02 - 06 - 17 - 39 - 57 - 64 - 71. O time do coração é o 46 (Inter Limeira/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 109 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 06 - 07 - 13 - 35 - 36 - 43. Os trevos sorteados foram: 3-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24. O mês da sorte é 12 (Dezembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.