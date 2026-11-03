Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (3/11), quatroloterias: os concursos 3820 da Lotofácil; o 7158 da Quina; o 2463 da Timemania e o 1338 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23 - 25 - 44 - 51 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 24 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 29 - 37 - 41 - 45 - 51 - 71. O time do coração é o 06 (América/RN).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23. O mês da sorte é 11 (Novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.