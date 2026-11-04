Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (4/11), oito loterias: os concursos 3081 da Mega-Sena; o 3028 da Dupla Sena; o 3821 da Lotofácil; o 404 da +Milionária; o 1339 do Dia de Sorte; o 2995 da Lotomania e o 918 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 47 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 20 - 43 - 51 - 62 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 111 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 15 - 29 - 30 - 33 - 39. Os trevos sorteados foram: 1 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 04 - 30 - 39 - 42 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 09 - 10 - 18 - 27 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 10 milhões e R$ 131 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 5

Coluna 3: 0

Coluna 4: 6

Coluna 5: 1

Coluna 6: 4

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 12 - 19 - 20 - 23 - 26 - 31 - 40 - 49 - 51 - 58 - 61 - 66 - 68 - 74 - 75 - 83 - 85 - 92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 31. O mês da sorte é 12 (Dezembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.