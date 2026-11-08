Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste domingo (8/11), seis loterias: os concursos 3083 da Mega-Sena; o 7162 da Quina; o 3824 da Lotofácil; 406 da +Milionária; o 2465 da Timemania e o 1342 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 59 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 29 - 46 - 57 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 25 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 16 - 19 - 23 - 64 - 69 - 79. O time do coração é o 70 - São José do Rio Grande do Sul.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 3,2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 07 - 15 - 17 - 21 - 22 - 28 . O mês da sorte é 01 - Janeiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.