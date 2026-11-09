Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (9/11), seis loterias: os concursos 7163 da Quina, o 3825 da Lotofácil, o 2997 da Lotomania, 3030 da Dupla-Sena, o 920 da Super Sete e 1343 de Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 30-47-50-55-61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-06-07-08-09-10-14-15-17-19-20-23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3,9 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-09-10-11-13-17-21-30-34-35-39-45-70-73-76-78-79-81-82-98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07-08-18-24-31-37 no primeiro sorteio; 15-16-17-21-29-30 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 11,5 milhões no primeiro sorteio; e R$ 149,9 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 1

Coluna 4: 3

Coluna 5: 8

Coluna 6: 2

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 3,7 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-07-10-18-19-20-25. O mês da sorte é 10-outubro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte









