Ceará declara situação de emergência em 65 cidades por efeitos do El Niño

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira, 13, por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.

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Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo "estado de emergência" ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.

De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.

Segundo a Funceme, o El Niño pode contribuir para a redução das precipitações no Ceará, além de favorecer temperaturas mais elevadas, maior ressecamento do solo e aumento do risco de incêndios florestais.

Quais municípios do Ceará estão em situação de emergência?

A relação de cidades contempladas pela medida consta no anexo único do Decreto nº 37.608. Ao todo, são 65 municípios:

- Acopiara

- Aiuaba

- Alto Santo

- Ararendá

- Araripe

- Aratuba

- Arneiroz

- Assaré

- Baixio

- Barro

- Beberibe

- Boa Viagem

- Campos Sales

- Canindé

- Caririaçu

- Catunda

- Caucaia

- Choró

- Crateús

- Deputado Irapuan Pinheiro

- Ererê

- Farias Brito

- Guaramiranga

- Ibaretama

- Ibicuitinga

- Independência

- Ipaumirim

- Iracema

- Irauçuba

- Itapajé

- Itatira

- Jaguaretama

- Jaguaribara

- Jaguaribe

- Limoeiro do Norte

- Madalena

- Milagres

- Milhã

- Mombaça

- Monsenhor Tabosa

- Morada Nova

- Mulungu

- Nova Olinda

- Novo Oriente

- Pacoti

- Palhano

- Parambu

- Paramoti

- Pedra Branca

- Pereiro

- Piquet Carneiro

- Porteiras

- Potengi

- Potiretama

- Quiterianópolis

- Quixadá

- Quixeramobim

- Saboeiro

- Salitre

- Senador Pompeu

- Solonópole

- Tabuleiro do Norte

- Tauá

- Tianguá

- Umari

O que acontece após a declaração de situação de emergência?

Com a publicação do decreto, os órgãos estaduais passam a intensificar o monitoramento das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas, além de organizar ações de prevenção e resposta aos efeitos da estiagem e da seca.

A medida também prevê o levantamento das áreas e populações mais vulneráveis, a identificação dos sistemas de abastecimento que precisam de acompanhamento prioritário e a articulação com as prefeituras para oferecer apoio técnico, operacional e material.

O decreto permite ainda que o governo estadual estabeleça parcerias com municípios e instituições públicas e privadas para desenvolver ações conjuntas. Entre as possibilidades estão intervenções emergenciais, recuperação de estruturas e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos impactos climáticos, observadas as condições previstas na legislação.

A Funceme ficará responsável pelo acompanhamento permanente das condições meteorológicas e climáticas. Caso os estudos indiquem a necessidade de incluir outras cidades na medida, a ampliação poderá ser feita por meio de um novo decreto. A situação de emergência tem validade inicial de 180 dias.