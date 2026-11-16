A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (16/11), seis loterias: os concursos 7169 da Quina, o 3831 da Lotofácil, o 1349 do Dia de Sorte, o 3000 da Lotomania, 3033 da Dupla-Sena e o 923 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 35 - 41 - 44 - 59 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 21 - 23 - 28 - 31 - 44 - 46 no primeiro sorteio; 13 - 16 - 27 - 30 - 36 - 39 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 13 milhões e R$ 151 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 450 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 4

Coluna 3: 0

Coluna 4: 6

Coluna 5: 9

Coluna 6: 4

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 05 - 07 - 11 - 19 - 21 - 24 - 36 - 37 - 38 - 46 - 48 - 59 - 69 - 74 - 75 - 81 - 92 - 95 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 900 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 07 - 08 - 13 - 17 - 22 - 24. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.



