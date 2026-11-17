A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (17/11), cinco loterias: os concursos 3087 da Mega-Sena; o 3832 da Lotofácil; o 7170 da Quina; o 2469 da Timemania e o 1350 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 07 - 11 - 19 - 53.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 28 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 14 - 15 - 16 - 33 - 38 - 57. O time do coração é o 61 (Paysandu/PA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 06 - 07 - 15 - 22 - 26 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.