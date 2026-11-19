A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (19/11), cinco loterias: os concursos 3088 da Mega-Sena; o 3834 da Lotofácil; o 7172 da Quina; o 2470 da Timemania e o 1352 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 37 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 21 - 24 - 28 - 34 - 44.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 04 - 11 - 40 - 45 - 48.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 29 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 06 - 22 - 51 - 71 - 79. O time do coração é o 35 (Cuiabá/MT).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 07 - 08 - 13 - 16 - 26 - 27. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.