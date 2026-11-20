A Escola Municipal GET IV Centenário, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, é uma das cinco escolas ao redor do mundo vencedoras do World's Best School Prizes 2026, o Prêmio Melhores Escolas do Mundo. A instituição venceu na categoria Superação de Adversidades. O resultado do prêmio foi divulgado nesta quinta-feira, 19.

Localizada em uma região com frequentes operações policiais e conflitos entre grupos armados, a escola de ensino fundamental, parte de uma rede municipal que integra tecnologia e aprendizagem prática ao currículo, desenvolveu um projeto de acolhimento aos alunos que convivem com os impactos da violência armada.

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Como funciona a escola premiada

A GET IV Centenário integra a rede de Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) da Prefeitura do Rio. Os alunos têm acesso a kits de robótica, óculos de realidade virtual, computadores e impressoras 3D, e trabalham com a abordagem Steam, que combina ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, para investigar problemas reais da comunidade e propor soluções.

A unidade educacional atende crianças de 6 a 11 anos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e fica no Complexo da Maré, que reúne 16 favelas e está entre as regiões mais vulneráveis e violentas do Rio de Janeiro, no fogo cruzado entre facções criminosas e forças de segurança. Levantamento do projeto De Olho na Maré contabiliza 231 operações entre 2016 e 2025, que deixaram 160 mortos e envolveram 1.538 ações de violência.

Foi nesse contexto que a escola criou o projeto de acolhimento socioemocional Café com Música e Prosa. A iniciativa é voltada principalmente aos períodos seguintes às operações policiais, com foco em ouvir o que os estudantes têm a dizer. A prática se tornou diária e os primeiros 20 minutos de cada dia letivo são dedicados a um momento para que as crianças exponham suas questões, sentimentos e preocupações.

A ação foi incorporada ao projeto "Fábrica de Sonhos", abordagem pedagógica concebida para ajudar as crianças a imaginar soluções para problemas da comunidade. A metodologia é construída em conjunto por gestores, professores, estudantes e moradores do entorno. O modelo tem cinco etapas: identificação de sonhos, ideias ou problemas; pesquisa; criação de protótipos; apresentação; e reflexão sobre o trabalho feito.

As famílias também estão integradas à rotina da escola, participando de reuniões de planejamento em que a direção apresenta metas, projetos e expectativas, nas quais são definidas as responsabilidades de alunos, pais e professores. A cada dois meses, a escola realiza encontros de acompanhamento pedagógico para analisar dados de aprendizagem, discutir dificuldades e decidir, coletivamente, como apoiar o avanço de cada criança.

Segundo a organização do prêmio, o modelo aplicado pela escola tem potencial de expansão e replicação. Elementos dele já chegaram a cerca de 350 escolas da rede municipal.

Premiação

Promovido pela plataforma T4 Education, com apoio da Fundação Lemann, da American Express e da Accenture, o prêmio teve os vencedores escolhidos por um júri de especialistas.

Vencedoras e finalistas serão convidadas para o World Schools Summit, em Londres, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2027, encontro que reúne educadores e formuladores de políticas públicas. As premiadas também poderão indicar um estudante para o Conselho Global da Juventude.

A lista das 50 finalistas do prêmio, divulgada em junho deste ano, contava com outras escolas brasileiras além da GET IV Centenário: a Escola Baniwa Kalipana, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas; o Centro de Educação Infantil Rosa Mutran Maluf, em Cuiabá, no Mato Grosso; e o Centro Educacional Primeiro Mundo, em Canaã dos Carajás, no Pará.

Veja a seguir quais escolas venceram o prêmio em cada uma das categorias:

- Categoria Superação de Adversidades: Escola Municipal GET IV Centenário (Brasil)

- Categoria Ação Ambiental: Slum2School Green Academy (Nigéria)

- Categoria Inovação: G-School (Coreia do Sul)

- Categoria Promoção de Vidas Saudáveis: TNS Beaconhouse (Paquistão)

- Categoria Colaboração com a Comunidade: Swiss Cottage School, Development and Research Centre (Reino Unido).

A escola Darüssafaka Egitim Kurumlari, de Istambul, na Turquia, venceu o Prêmio Escolha da Comunidade, escolhido por votação pública entre as 50 escolas finalistas.