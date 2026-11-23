Moradores de Barretos, no interior de São Paulo, convivem desde o início de novembro com estrondos e tremores de terra registrados principalmente durante a madrugada. Entre a noite de sexta-feira (20/11), e a madrugada de sábado (21/11), aconteceram quatro novos episódios.

Para desvendar a origem das vibrações, uma força-tarefa com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Defesa Civil de São Paulo instalou quatro medidores de movimento subterrâneo no local.

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Na sexta-feira à noite, um dos abalos chegou a registrar magnitude estimada entre 1,5 e 2,0, segundo monitoramento independente da página Brazil Earthquakes.

O que está sob investigação:

Perfuração profunda de poços artesianos



A principal linha de apuração técnica envolve a interação entre a água subterrânea e as rochas profundas da região. Segundo o professor Marcelo Assumpção, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, embora seja raro, a perfuração de poços profundos pode provocar pequenos abalos em um raio de até um quilômetro.

O fenômeno ocorre quando a perfuração ultrapassa a camada de arenito e atinge o basalto, uma rocha mais profunda e fraturada. De acordo com engenheiro civil da Defesa Civil estadual, capitão Oswaldo de Andrade Filho, quando um poço perfurado até o basalto fica parado, a água desce e infiltra-se nas fendas rochosas, gerando um aumento de pressão que provoca pequenos rompimentos e estalos sentidos na superfície.

Acomodação das camadas do solo

Outra hipótese em estudo é a acomodação natural ou induzida do terreno. O Mais Parque, onde ocorreram os tremores, é um bairro planejado que passou por intervenções recentes de terraplanagem e infraestrutura para a implantação das três fases do loteamento urbano. Os técnicos avaliam se o adensamento das camadas de terra, somado a variações hídricas no subsolo.

O que já foi descartado:

Terremoto de origem tectônica

Tanto o prefeito de Barretos, Odair Silva (Republicanos), quanto os pesquisadores da USP e do IPT descartaram a ocorrência de sismos naturais causados por falhas geológicas. Os sismógrafos regionais não detectaram anomalias tectônicas compatíveis com terremotos tradicionais.

Golpe de aríete na rede de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizou testes para verificar se choques de pressão nas tubulações, fenômeno conhecido como golpe de aríete, poderiam explicar os barulhos. A hipótese foi eliminada porque a rede do bairro é feita de PVC e não suportaria a energia necessária para produzir estrondos da magnitude relatada pelos moradores, além de não ter havido alteração na vazão ou obras em andamento no período.

Próximos passos do monitoramento

Para mapear a origem das vibrações, uma equipe coordenada pelo geofísico Marcelo Belentani de Bianchi, da USP, instalou três sismógrafos de longo período e um acelerômetro para movimentos fortes no bairro. Os aparelhos já registraram um dos tremores ocorridos no sábado (21/11).

De acordo com o especialista Jackson Calhau, do IAG-USP, os sensores são altamente sensíveis e captam eventos de magnitude inferior a 1, imperceptíveis para a população. A previsão dos pesquisadores é que a coleta de dados se estenda por três a quatro semanas para que seja possível emitir um laudo conclusivo. A prefeitura mantém um gabinete de crise com plantão 24 horas e monitoramento por drones da Polícia Militar no bairro.