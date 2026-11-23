A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/11), seis loterias: os concursos 3836 da Lotofácil, o 3002 da Lotomania, 3035 da Dupla-Sena, o 1354 do Dia de Sorte, o 409 da +Milionária e o 925 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 177 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 05 - 12 - 25 - 43 - 45 no primeiro sorteio; 02 - 14 - 15 - 22 - 33 - 38 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 14 milhões e R$ 186 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 3

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 22 - 23 - 28 - 34 - 35 - 37 - 41 - 44 - 48 - 49 - 58 - 62 - 73 - 74 - 77 - 83 - 85 - 91 - 93 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 05 - 18 - 22 - 23 - 25 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







Confira o sorteio na íntegra.



