A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (24/11), quatro loterias: os concursos 3090 da Mega-Sena; o 3837 da Lotofácil; o 2472 da Timemania e o 1355 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 65 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 30 milhões apresentou o seguinte resultado: 19 - 44 - 46 - 55 - 65 - 67 - 79. O time do coração é o 24 (Cascavel/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 08 - 13 - 22 - 27 - 28. O mês da sorte é 01 (janeiro). A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.