A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/11), seis loterias: os concursos 3036 da Dupla Sena; o 3838 da Lotofácil; o 410 da +Milionária; o 1356 do Dia de Sorte; o 3003 da Lotomania e o 926 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 15 - 16 - 20 - 21 - 28 - 35 - 36 - 51 - 56 - 58 - 64 - 66 - 67 - 68 - 71 - 72 - 79 - 90 - 92 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 118 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 10 - 17 - 19 - 24 - 39. Os trevos sorteados foram: 2 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 10 - 13 - 26 - 40 - 43 no primeiro sorteio; 04 - 09 - 15 - 18 - 28 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 15 milhões e R$ 158 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 700 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 0

Coluna 3: 6

Coluna 4: 3

Coluna 5: 6

Coluna 6: 9

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 07 - 14 - 19 - 22 - 25 - 28. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.