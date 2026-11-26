A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (26/11), quatro loterias: os concursos 3091 da Mega-Sena; o 3839 da Lotofácil; o 2473 da Timemania e o 1357 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 72 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 30 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 11 - 16 - 20 - 23 - 41 - 42. O time do coração é o 70 (São José/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 06 - 08 - 17 - 20 - 26 - 28. O mês da sorte é 05 (Maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.