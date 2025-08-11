Brasília recebe o 37º Congresso Abrasel

Apresentado por

- (crédito: )

*Este conteúdo é um informe publicitário

Nos dias 13 e 14 de agosto, Brasília será palco do 37° Congresso Abrasel, o principal evento para quem vive o dia a dia do setor de alimentação fora do lar e busca impulsionar seus negócios com ideias e conexões que realmente fazem a diferença.

Com o tema “Conexões Essenciais”, o Congresso reúne especialistas, líderes do setor e empreendedores de todo o país para uma programação intensa, com debates, conteúdos práticos e networking qualificado — tudo voltado à transformação e à evolução do setor.

Entre os destaques está o espaço Origem Brasil, com uma degustação especial de vinhos, que valoriza a produção nacional e proporciona uma experiência sensorial única aos participantes.

O evento acontece no Centro de Eventos Brasil 21 – SHS Quadra 6, Conjunto A, Brasília/DF.

Muito mais que um evento de atualização, é o espaço ideal para compartilhar experiências, ampliar horizontes e se inspirar com quem está construindo o novo cenário do setor no Brasil.

Garanta sua vaga: congressoabrasel.com.br