AgroBrasília 2024 destacou iniciativas relacionadas à inovação e tecnologia

- (crédito: Gesival Nogueira Kebec/Trilux)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Neste ano, a feira AgroBrasília chegou a sua 15ª edição. Realizada nos dias 21 a 25 de maio, o evento serviu como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e teve um cenário de referência em debates, palestras e cursos sobre temas relacionados ao próprio setor produtivo. Anualmente, a programação é construída com o objetivo de apresentar novas iniciativas para o segmento.

(foto: Wenderson Araújo/Trilux)

Para isso, uma das novidades implementadas em 2024 envolveu a construção do Pavilhão de Inovação e Tecnologia, presente ao longo dos cinco dias de exposição. Parceria desenvolvida pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (COOPA-DF), AgroBrasília, startups e instituições, o ambiente foi destinado às empresas que tinham o interesse em apresentar soluções de gestão e profissionalização em fazendas.

"Ao todo, foram 29 empresas envolvidas para fazer este projeto acontecer, sendo 20 delas startups e 9 empresas. Implementamos o Pavilhão a partir da necessidade da AgroBrasília em ter um espaço específico para apresentar as recentes tecnologias desenvolvidas para a eficácia e otimização de processos no agronegócio", conta Lydia Costa, coordenadora do espaço.

(foto: Gesival Nogueira Kebec/Trilux)

Considerado um dos grandes destaques da edição, o local de 400m² buscou oferecer um ambiente dinâmico e inspirador. Mais do que conhecer as últimas tecnologias, o Pavilhão de Inovação da AgroBrasília permitiu o fomento do networking e da geração de negócios. A proposta buscava permitir um diálogo com investidores, gestores de empresas e profissionais da área de tecnologia e inovação.

“O pavilhão se tornou um espaço eficaz para impulsionar os trabalhos do setor pelo fato de oportunizar a integração entre os setores envolvidos, fazendo com que a pesquisa chegue até o produtor rural e que essas inovações sejam de fato utilizadas pelo agricultor”, destaca Lydia. “As ideias e projetos apresentados no novo espaço da Feira foram escolhidos a dedo”, complementa.

(foto: Wenderson Araújo/Trilux)

Segundo a coordenadora, quem visitou o espaço teve a oportunidade de ver de perto soluções inovadoras em agricultura de precisão, conectividade, sensoriamento, monitoramento inteligente, nanotecnologias, bioinsumos, gestão de propriedade, biotecnologias e inteligências artificiais que estão revolucionando o setor.

Programação do Pavilhão

A programação do espaço de Inovação e Tecnologia foi palco de pitches, rodadas de negócios e palestras com especialistas que fizeram demonstrações de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Saiba o que foi discutido ao longo dos dias do evento: