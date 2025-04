Alloyal lança novo programa de pontos e potencializa o mercado de fidelização

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Vendas, engajamento e retenção de usuários são o tripé da Alloyal, a loyalty tech responsável por construir relacionamentos entre empresas e clientes. Com ferramentas personalizadas, a marca apresenta programas de pontos, cashback, sorteio, clubes de descontos e segmentação de clientes com o intuito de gerar soluções em fidelidade para o mercado. Ao todo, já foram realizados mais de mil projetos ao longo de oito anos de atuação.

A premissa da Alloyal está atrelada ao fato de que a fidelidade é a verdadeira geradora de negócios. A empresa possui mais de 10 milhões de usuários ativos nos seus mais de mil programas de fidelidade construídos e já distribuiu mais de 40 milhões de cashback e R$1 bilhão em vendas no varejo.

Diante da constante necessidade de inovar, especialmente devido à competitividade do mercado, a Alloyal lançou uma nova iniciativa: o Programa de Pontos. A solução oferece uma gestão de ponta a ponta do programa do cliente e dos pontos dos usuários, com foco em impulsionar o LTV, ticket médio e faturamento do cliente ao fortalecer a relação entre marca e consumidor.

""A plataforma inclui funcionalidades para os usuários, como acúmulo, resgate e transferência de pontos, além do extrato de suas movimentações. Já as empresas podem contar com a gestão completa de toda a jornada, desde o acúmulo e resgate até o gerenciamento de recursos e processos, além da nossa consultoria especializada para personalização"" Aluísio Cirino, CEO da Alloyal.

Cirino destaca que o investimento no programa de pontos vem da necessidade de fortalecer o portfólio da Alloyal, buscando ampliar o alcance no mercado de fidelidade. A evolução das soluções tem como objetivo atrair novos segmentos, consolidar a liderança da marca com soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas, além de garantir parcerias de longo prazo por meio de projetos sustentáveis.

“A diferenciação é essencial. Por isso, seguimos aprimorando nossas ofertas para entregar ainda mais valor aos clientes, fortalecendo o engajamento e impulsionando resultados. O programa de pontos é uma tendência emergente que acompanha os avanços de personalização e gamificação do mercado, visto que segundo a CX Trends 2025, pontos que podem ser trocados por recompensas é o tipo de recompensa ou benefício de programa de fidelidade mais valorizado por 44% dos participantes”, informa.

Aluísio Cirino, CEO da Alloyal. (foto: )

Na prática, para o funcionamento do programa, a Alloyal cria o sistema de pontos das empresas com a gestão completa de toda a jornada, desde o acúmulo e resgate até o gerenciamento de recursos e processos, que podem ser acessados por um aplicativo ou versão web criados de forma customizada para os parceiros.

Nesse âmbito, a Alloyal investe uma tecnologia com design moderno, acessível e eficiente para os usuários e para a operação. "Nossa interface é intuitiva e a navegação simplificada, reduzindo o esforço do usuário", conta. Diante de todas as iniciativas adotadas para a entrega do produto ideal para o mercado, Cirino ressalta que a Alloyal não entrega apenas o projeto do cliente. “Nós fazemos parte dele”, afirma.

“Nosso cardápio de ofertas é vasto e conta com acúmulo e recompensas personalizadas, incentivos à adimplência, estratégias de segmentação de usuários, sorteio, gift card, telemedicina, troca de pontos por dinheiro via pix e transferência dos pontos acumulados para o programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas”, pontua.

Atualmente, a Alloyal conta com mais de três mil parceiros e os usuários podem acessar as lojas parceiras ou os parceiros do cliente para acumular pontos em suas compras através do melhor cashback do mercado. “Além disso, o cliente pode contar com nossa consultoria estratégica para a personalização e peças de marketing para aumentar o engajamento com o programa”, complementa.

Mercado de fidelidade

Construir uma confiança entre clientes e transformar um consumidor eventual em um comprador frequente são as premissas do mercado de fidelidade. Segundo o relatório Brazil Loyalty Programs Market Intelligence and Future Growth Dynamics, esse nicho econômico, no Brasil, está projetado para crescer 16,9% ao ano, alcançando US$ 1,95 bilhão em 2025.

Aluísio Cirino, CEO da Alloyal. (foto: )

Responsável por fomentar esse setor, a Alloyal busca democratizar o uso de programas de fidelidade no Brasil. "Empresas gastariam algumas dezenas de milhares de reais para implementar um programa de fidelidade do zero como a solução oferecida pela Alloyal, considerando o investimento em recursos como tecnologia, trade, marketing e infraestrutura. Nós permitimos que com um valor mais acessível, empresas de diferentes portes e segmentos possam oferecer iniciativas personalizadas que ajudem a atrair e reter clientes", diz.