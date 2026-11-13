Agro, inovação e qualidade: a jornada da cerveja da Ambev

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Dentro da cervejaria, são mais de 1.300 pontos de inspeção e 376 testes - (crédito: Divulgação)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Antes de chegar ao copo e fazer parte dos encontros e celebrações, a cerveja tem uma história que começa no campo. Ela nasce de quatro ingredientes naturais (água, cereais, lúpulo e levedura), que carregam o cuidado de quem planta, pesquisa e acompanha cada etapa da produção. Para a Ambev, essa história é construída ao lado de mais de cinco mil produtores rurais parceiros, que somam uma área de plantio equivalente a 600 mil campos de futebol na América do Sul. Uma relação que leva conhecimento técnico às propriedades e cultiva boas práticas, da escolha da semente à colheita.

Atualmente, o setor cervejeiro responde por 2% do PIB nacional e movimenta uma cadeia que gera mais de 2 milhões de empregos. Por trás desses números, estão pessoas que dedicam seu conhecimento e seu trabalho a cada etapa dessa jornada. “Quando olhamos para a cadeia cervejeira, precisamos olhar para muito além da fábrica. Existe uma cadeia agrícola que começa na pesquisa, passa pelo desenvolvimento de sementes, pelo trabalho dos produtores rurais, pela armazenagem, pelo transporte e pelas maltarias, até chegar à produção da cerveja”, explica Felipe Baruque, vice-presidente de Sustentabilidade da Ambev.

A relação com o campo é estratégica para a companhia e conecta a qualidade dos ingredientes ao desenvolvimento dos produtores, à preservação dos recursos naturais e à construção de uma cadeia cervejeira mais sustentável. “Entendemos que nossa responsabilidade está diretamente ligada à capacidade de fortalecer essa cadeia de ponta a ponta”, afirma. “Em 2025, trabalhamos com mais de 2.300 agricultores diretos na América do Sul, incluindo micro e pequenos produtores. Essa relação vai além da compra de matéria-prima: investimos em pesquisa, melhoramento genético, suporte agronômico, capacitação, ferramentas digitais e soluções para apoiar a gestão financeira dos produtores”, complementa.

No encontro entre a ciência e a experiência de quem conhece a terra, a inovação ganha forma. Há 25 anos, a Ambev mantém no país um programa de pesquisa em cevada que reúne seis campos experimentais, avalia cerca de 8.000 parcelas por ano e já resultou em sete cultivares registradas. É um trabalho que transforma conhecimento científico em soluções para os agricultores e ajuda a cultivar a qualidade desde a origem.

Um exemplo é a ABI Valente, cultivar de cevada anunciada em 2025, resultado de 12 anos de pesquisa em parceria com agrônomos, pesquisadores, produtores rurais e instituições técnicas. A variedade apresenta aumento médio de produtividade de 16% em relação às tradicionais, além de maior resistência a doenças e melhor adaptação às condições climáticas brasileiras.

Do melhoramento das sementes às ferramentas digitais que apoiam o acompanhamento das safras, a inovação também aproxima a pesquisa das necessidades de cada lavoura. Na troca entre pesquisadores, agrônomos e produtores, novas práticas chegam à rotina de quem planta. “O campo é o ponto de partida de toda a nossa cadeia produtiva. Investir em tecnologia, sustentabilidade e no desenvolvimento das famílias agricultoras é investir na qualidade da cerveja que chega ao copo dos brasileiros”, afirma Baruque.

O cuidado que começa na semente acompanha a cerveja ao longo de toda a produção, em um compromisso com a qualidade do grão ao gole. Dentro da cervejaria, são mais de 1.300 pontos de inspeção e 376 testes. Antes de seguir para o mercado, a bebida ainda é provada até 16 vezes pelos mestres-cervejeiros. Esse compromisso também significa olhar para as próximas safras. Por isso, a companhia investe em agricultura sustentável e regenerativa para manter o campo produtivo no longo prazo, preservar os recursos naturais e reduzir a exposição da cadeia aos riscos climáticos.

“Nossa atuação combina práticas regenerativas, otimização do uso de máquinas e insumos e monitoramento digital. Também oferecemos capacitação, assistência técnica e acompanhamento dos produtores para apoiar a adoção dessas práticas de acordo com as características de cada região”, ressalta. Imagens de satélite ajudam a mapear as propriedades participantes dos programas de práticas regenerativas e de monitoramento da pegada de carbono, enquanto análises agronômicas orientam decisões ao longo do cultivo. “Com isso, ampliamos a rastreabilidade e a transparência e identificamos oportunidades de melhoria”, acrescenta.

Cuidar dessa origem também faz parte do desafio de descarbonizar a cadeia de valor. Cerca de 90% das emissões totais de gases de efeito estufa da empresa estão no chamado Escopo 3, ou seja, fora das fábricas. São emissões geradas por fornecedores e parceiros, como a produção agrícola dos ingredientes, a fabricação de embalagens e o transporte.

“Por isso, avançar na agenda climática exige colaboração, transferência de conhecimento e soluções que possam ser aplicadas em escala. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a produtividade e a conservação. Precisamos produzir ingredientes com a qualidade necessária para nossas cervejas, fortalecendo a saúde do solo, o uso eficiente dos recursos e a resiliência das propriedades. Essa transformação exige continuidade, dados e parceria ao longo de várias safras”, afirma.

Suporte técnico

A parceria com os produtores se constrói ao longo de todo o ciclo, da escolha da variedade à venda da safra. Segundo Baruque, essa proximidade se apoia em três frentes: capacitação técnica, tecnologia e gestão financeira. “Oferecemos acesso a sementes melhoradas, protocolos de cultivo, treinamentos e suporte técnico, além de promover a troca de conhecimento entre agricultores, pesquisadores e especialistas”, diz.

Na frente digital, a plataforma Agroportal conecta os agricultores às maltarias e reúne informações como contratos, fixação de preços e dados de qualidade da cevada, trazendo mais transparência à negociação e previsibilidade ao planejamento. Já no apoio financeiro, a empresa oferece ferramentas de compartilhamento de custos, mitigação de riscos e financiamento da semente de cevada. “O objetivo é apoiar o produtor na tomada de decisões e reduzir vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, fortalecemos uma cadeia mais preparada para atender às necessidades de qualidade e abastecimento da indústria”, afirma.

*Beba com moderação.