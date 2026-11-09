Concurso Público da PM e Bombeiros de Pernambuco terão inscrições encerradas em novembro

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As inscrições dos Concursos Públicos da PMPE (Polícia Militar de Pernambuco) e CBMPE (Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco) serão encerradas às 14h (horário de Brasília/DF) do dia 23 de novembro. O tempo está acabando! Juntos, os certames oferecem 1.890 vagas imediatas para candidatos com formação de níveis Médio e Superior, com salários iniciais que podem chegar até a R$ 12.937,33.

Na PM, são 1.320 oportunidades distribuídas entre Soldado e Oficiais, incluindo vagas para Oficial QOPM (Quadro de Oficiais Policiais-Militares) e Oficiais da Saúde. Já a seleção para o Corpo de Bombeiros disponibiliza 570 vagas, distribuídas entre Soldados e Oficial Combatente.

Polícia Militar

Para o cargo de Soldado da PM, são 1.250 vagas, com exigência de Ensino Médio e salário inicial de R$ 5.617,92. Entre os requisitos estão idade mínima de 18 anos no ingresso e máxima de 30 anos na inscrição.

Já a carreira de Oficial, a Polícia Militar oferece 70 vagas, com remuneração inicial de R$ 12.937,33. O cargo de 2º Tenente – Oficial QOPM – exige bacharelado em Direito. Também há oportunidades para os Oficias de Saúde, como Médico (Clínica Geral), Médico (Cirurgia Geral) e Dentista.

PMPE (Polícia Militar de Pernambuco) (foto: )

Corpo de Bombeiros

No CBMPE, são 510 vagas para Soldado, com Ensino Médio completo e remuneração inicial de R$ 5.617,92. Também estão disponíveis 60 vagas para 2º Tenente – Oficial Combatente, destinadas a candidatos com Ensino Superior completo em qualquer área e remuneração inicial de R$ 12.937,33.

Para ambos os cargos, estão entre os requisitos idade mínima de 18 anos no ingresso e máxima de 30 anos. Tanto para a PM como Bombeiros, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) será exigida somente no momento da chamada para o Curso de Formação de Praças, após a aprovação e homologação dos concursos.

CBMPE (Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco) (foto: )

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br. Importante destacar que o Instituto AOCP intensificou as ações de prevenção e combate a fraudes digitais após identificar um site falso que utilizava o nome e a identidade visual da instituição para simular a inscrição do concurso da PMPE.

A página fraudulenta, hospedada no domínio aocp.click, já foi denunciada, mas outros poderão surgir. Por isso, a pessoa interessada deve ficar atenta ao endereço eletrônico oficial, que é somente www.institutoaocp.org.br. Ao identificar uma fraude, denuncie.

Provas em fevereiro de 2027

As provas objetivas serão realizadas em datas diferentes para cada corporação. Na PMPE, a aplicação está prevista para 21 de fevereiro de 2027, enquanto no CBMPE será realizada em 28 de fevereiro de 2027. Os interessados devem consultar os editais e acompanhar todas as informações, requisitos, etapas e prazos diretamente no site oficial do Instituto AOCP, responsável pela organização dos concursos.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, o Instituto organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais, com assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: 44 3013-4900

Chat IAOCP – acesse direto pelo site por meio do smartphone