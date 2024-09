Ensino que transpõe as barreiras físicas de sala de aula

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Oferecer uma educação de qualidade, criativa e inovadora é a missão da Escola Arara Azul, localizada em Águas Claras e com mais de 20 anos de tradição na capital. Sabe-se que as araras-azuis são aves com grande beleza e liberdade. Nesse sentido, buscando remeter a esse simbolismo e dando luz ao próprio nome, a instituição, que inspira-se no animal, preza por oferecer uma unidade de ensino com uma infraestrutura cativante em uma área verde de 25 mil metros quadrados. Esses aspectos são determinantes para o projeto pedagógico, que busca transpor as barreiras físicas de sala de aula.

“Em nossa escola, acreditamos que a educação vai além das paredes de uma sala de aula. Como uma escola campestre, nos orgulhamos de oferecer um ambiente de aprendizado que se integra harmoniosamente com a natureza. Nosso projeto pedagógico é cuidadosamente elaborado para aproveitar ao máximo as áreas externas, incluindo nossa Mini Fazendinha, criando experiências de aprendizagens significativas e enriquecedoras”, conta Niara Borges, diretora pedagógica.

Espaço onde os estudantes podem observar e interagir com os animais, a Mini Fazenda permite que os alunos aprendam sobre biologia, ecologia e, ainda, habilidades voltadas à responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Segundo Niara, essas experiências diretas com a fauna e a flora despertam o interesse dos alunos, promovendo um aprendizado ativo e engajador. Para a pedagoga, a integração entre teoria e prática, do ambiente interno com o externo, é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e engajados com o mundo ao seu redor.

Para a instituição, no processo de ensino de um indivíduo, o contato com a natureza é um aspecto essencial para a consolidação da aprendizagem. Por isso, na Arara Azul, há o investimento na educação ambiental como um projeto para promover o desenvolvimento intelectual, o pensamento crítico e a inteligência emocional, visando a saúde física e mental das crianças. A diretora pedagógica ressalta que a instituição se orgulha em ser uma referência em educação devido a proposta de ensino inovadora, que tem conquistado a confiança e o apreço de pais e alunos da capital.

“Nossa abordagem é cuidadosamente planejada para atender às necessidades educacionais da contemporaneidade, combinando inovação, tradição e um profundo compromisso com o desenvolvimento integral de cada aluno. O que nos diferencia é a maneira como integramos as dimensões acadêmica, social e emocional no processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que a educação vai além do simples acúmulo de conhecimentos; ela envolve o desenvolvimento de habilidades críticas, a formação de valores e a preparação para os desafios do futuro”, contextualiza.

Por isso, ela indica que o projeto pedagógico foi criado para promover uma aprendizagem ativa e significativa, onde os alunos são incentivados a pensar de forma independente, a colaborar com os colegas e a aplicar o conhecimento em situações reais. Além disso, a escola valoriza o diálogo constante com as famílias, reconhecendo a importância da parceria entre escola e pais para o sucesso educacional dos estudantes. Essa relação próxima e colaborativa é um dos pilares que fortalece a comunidade escolar e faz com que pais e alunos se sintam acolhidos e seguros na Escola Arara Azul.

Laboratório vivo

Um grande diferencial da Arara Azul está relacionado, segundo Niara, a ferramenta pedagógica chamada laboratório vivo. De acordo com a diretora pedagógica, ele é o coração pulsante da abordagem educativa. Para ela, essa experiência prática, quando aliada ao ensino teórico, permite que os alunos compreendam de forma mais profunda e duradoura os conceitos aprendidos em sala de aula.

"Estamos orgulhosos de, ano após ano, mediar a aprendizagem dos nossos alunos através desse recurso único e significativo. O conceito refere-se à nossa prática de integrar o ambiente natural e as atividades práticas cotidianas diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Ao transformar a escola em um espaço onde o conhecimento é experimentado de forma tangível, proporcionamos aos nossos alunos uma educação que valoriza a observação, a investigação e a experiência direta com o mundo ao redor", contextualiza.

Cada área da escola, desde os jardins até a Mini Fazenda, funciona como um espaço de descoberta, onde a teoria encontra a prática de forma dinâmica e envolvente. Os alunos têm a oportunidade de aprender em contextos reais, seja observando o crescimento das plantas, estudando o comportamento dos animais ou entendendo os ciclos da natureza em tempo real.

“Estamos cientes de que esse ‘laboratório vivo’ é um diferencial valioso que enriquece a formação dos nossos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo com uma visão mais ampla e integrada. A cada ano, renovamos nosso compromisso em valorizar e potencializar esse aspecto significativo da nossa escola, cientes de que ele faz toda a diferença na educação de qualidade que buscamos oferecer”, indica.

Exploração sensorial e descoberta

Eunia Maria, diretora geral e mantenedora da Escola Arara Azul, destaca que a instituição possui o compromisso em oferecer uma educação contínua e adaptada às necessidades de cada faixa etária, garantindo que os seus alunos não apenas adquiram conhecimento, mas também se tornem cidadãos conscientes e engajados.

Para isso, na educação infantil, busca-se explorar o mundo ao redor com o intuito de promover atividades voltadas para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional das crianças. “A escola oferece um ambiente que estimula a curiosidade natural, permitindo que as crianças aprendam através do brincar e da interação direta com o ambiente”, informa. Nesse sentido, a diretora ressalta que a educação personalizada, especialmente nessa fase, é fundamental.

Ela pontua que, dessa forma, o processo de ensino é moldado para atender às necessidades específicas de cada criança, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada uma. A aprendizagem acontece de forma lúdica e espontânea, incentivando a autonomia e a confiança. Já no ensino fundamental, o objetivo é alcançar uma profundidade de conteúdo, pois o lado acadêmico ganha complexidade.

“As disciplinas são trabalhadas deforma integrada, e o conhecimento é construído a partir de uma base sólida adquirida na educação infantil”, explica. Na prática, o ensino continua a ser conectado ao ambiente natural, mas com um enfoque maior na aplicação prática do conhecimento. “Desenvolvemos o pensamento crítico, o que é muito importante incentivar a capacidade de resolver problemas e os alunos são desafiados apensar de forma independente e a trabalhar em projetos que integram diferentes áreas do conhecimento, promovendo uma aprendizagem significativa”, complementa.

Eunia ainda ressalta que outro aspecto de relevância na Escola Arara Azul diz respeito à educação para a cidadania, o que promove um fortalecimento dos alunos para encorajá-los a participar ativamente de projetos sociais e ambientais, desenvolvendo uma visão crítica e responsável do seu papel na sociedade.

“Aqui, preparamos os alunos para o futuro acadêmico e pessoal, pois acreditamos que é na escola que preparamos uma solidez para os desafios futuros, tanto acadêmicos quanto pessoais. Nossos alunos são acompanhados de perto para que possam desenvolver as habilidades e competências necessárias para a próxima etapa de suas vidas educacionais”, comenta.

Aprendendo inglês com a natureza

Além de cuidar do projeto de educação ambiental, Maria Oliveira é coordenadora de inglês na Escola Arara Azul. Unindo as duas frentes, a profissional destaca que a instituição valoriza o desenvolvimento integral dos seus alunos sempre com a conexão com a natureza. Com a aprendizagem de outro idioma, isso não poderia ser diferente.

"A disciplina de inglês está fortemente associada à educação ambiental na nossa escola. As aulas de inglês são planejadas para incluir temas relacionados ao meio ambiente, onde os alunos aprendem o vocabulário específico, exploram textos e discutem questões ecológicas. Essa abordagem interdisciplinar faz com que a aprendizagem da língua estrangeira seja mais envolvente e relevante, já que os alunos conseguem aplicar o que aprendem em situações reais dentro do projeto de educação ambiental", explica.

Maria ressalta que a inserção da língua inglesa acontece de maneira natural e integrada às atividades do projeto. Durante as práticas de educação ambiental, os alunos são incentivados a usar o inglês para descrever o que estão fazendo, discutir as características da flora e fauna, e até mesmo conversar com os colegas sobre as atividades do dia. "Isso não só enriquece o vocabulário deles, mas também fortalece a comunicação e o pensamento crítico, tudo isso em um contexto real e significativo", avalia.

Para a coordenadora, o projeto de educação ambiental oferece inúmeros benefícios aos alunos, desde o aumento da conscientização sobre questões ecológicas até o desenvolvimento de habilidades práticas, como o plantio, reflorestamento e a compostagem. “O contato direto com a natureza melhora a saúde emocional e física dos estudantes, proporcionando um ambiente de aprendizado mais tranquilo e estimulante. Através das atividades ao ar livre e da interação com os animais, as crianças aprendem sobre a interdependência entre seres vivos e desenvolvem uma relação mais harmônica com o mundo ao seu redor”, destaca.