Respeito, empatia e carinho com os colaboradores são a base para formar alunos mais humanos

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense.

Por trás de cada aluno que aprende a ver o mundo com mais curiosidade, há alguém que acreditou nele primeiro. Na Escola Arara Azul, essa convicção vai além do discurso: é prática diária. A instituição entende que educar é, antes de tudo, um gesto humano, e que só é possível formar pessoas com sensibilidade e empatia quando quem ensina também se sente acolhido, respeitado e valorizado. É com esse espírito que a escola encara o Dia do Educador, celebrado em 15 de outubro, como uma oportunidade de reconhecer a importância de cada profissional que, dentro e fora da sala de aula, contribui para a formação dos alunos.

Para a Arara Azul, valorizar as pessoas é reconhecer que cada profissional tem sua importância e que, por trás de cada função, existe alguém que se dedica diariamente para que tudo aconteça da melhor forma. Dessa forma, a escola acredita que olhar para cada colaborador com respeito, carinho e gratidão é essencial, visto que todos contribuem para construir um ambiente acolhedor e de qualidade.

“O Dia do Educador é uma oportunidade especial para lembrar o quanto cada profissional é importante na construção da história da Escola Arara Azul. Mais do que uma homenagem em uma data específica, é um momento de expressar gratidão a todos que, com dedicação, carinho e responsabilidade, contribuem diariamente para a formação dos nossos alunos”, explica a diretora pedagógica Niara Borges.

Na visão da diretora, a qualidade do ensino começa pelas pessoas que fazem a instituição funcionar. São os profissionais, para ela, que dão vida aos espaços, constroem vínculos e tornam a rotina escolar mais humana e significativa.Segundo ela, cada colaborador, com sua trajetória, suas habilidades e sua dedicação, ajuda a fazer da escola um ambiente de aprendizagem, acolhimento e desenvolvimento. “Tenho muito respeito por todos que fazem parte dessa caminhada e acredito que, quando trabalhamos unidos, com carinho e propósito, deixamos marcas positivas que vão muito além dos muros da escola”, afirma.

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Niara avalia que o processo educativo não se limita ao que os professores ensinam em sala de aula. Todos que fazem parte da escola, segundo ela, participam de alguma forma da formação dos estudantes. “Seja na maneira de receber uma criança, na atenção oferecida, no cuidado com os espaços ou na disposição para ajudar, cada atitude transmite valores e ensinamentos”, observa. Como as crianças aprendem muito pelo exemplo, cada adulto tem a chance de ajudá-las a crescer não apenas com conhecimento, mas também com respeito, empatia e responsabilidade.

Os exemplos estão na rotina e, muitas vezes, passam despercebidos. A diretora cita o profissional que nota quando um aluno não está bem, quem ajuda uma criança com dificuldade, quem recebe os estudantes com alegria logo pela manhã e quem cuida para que os ambientes estejam limpos, organizados e seguros. “São atitudes que parecem simples, mas que fazem toda a diferença para que os alunos se sintam cuidados e acolhidos. Muitas vezes, são esses pequenos gestos que ficam guardados na memória e no coração das crianças”, afirma.

No dia a dia, essa valorização se traduz nas relações: no respeito às pessoas, na parceria entre colegas, na disposição para ouvir e na busca conjunta por soluções. Para Niara, a escola se fortalece quando há união e quando cada profissional entende seu papel dentro de um propósito comum: oferecer o melhor aos alunos. A integração entre os setores também chega diretamente aos estudantes, tornando o ambiente mais harmonioso e facilitando o cuidado individual com cada criança. “Quando existe colaboração entre todos, conseguimos transmitir aos alunos uma sensação de segurança, confiança e pertencimento”, diz.

Por isso, a instituição ressalta que reconhecer os profissionais da educação é importante em todos os momentos – e não apenas em datas comemorativas –, já que a dedicação e o compromisso de cada um acontecem diariamente. Uma palavra de agradecimento, um gesto de consideração ou o reconhecimento de um trabalho bem feito podem fazer muita diferença.

Niara pontua que valorizar é demonstrar, nas pequenas atitudes do dia a dia, que cada pessoa é importante e que seu esforço é percebido. Todos precisam sentir que seu trabalho tem valor e que faz a diferença na vida dos alunos e na história da escola. “Um sorriso, um bom dia, uma palavra gentil ou a paciência diante de uma dificuldade mostram às crianças como devemos tratar as outras pessoas. Elas observam muito mais do que imaginamos e acabam reproduzindo aquilo que vivenciam. Quando encontram adultos que demonstram respeito, empatia e cuidado, aprendem, na prática, a importância de agir da mesma maneira em suas próprias relações”, defende.

Para a diretora, é justamente a possibilidade de marcar a vida de alguém, muitas vezes sem perceber, que torna o trabalho do educador tão significativo. Nem sempre se sabe o alcance de uma palavra de incentivo ou de um gesto de compreensão. “Educar é também ensinar pelo exemplo, acolher, orientar e ajudar cada aluno a descobrir suas capacidades. Para mim, a maior recompensa é saber que, de alguma maneira, contribuímos para o crescimento e para a história de cada um deles”, conta.

É essa a mensagem que a Escola Arara Azul quis deixar aos seus profissionais neste Dia do Educador. Ainda que nem sempre seja possível perceber o alcance das próprias atitudes, cada uma delas pode fazer enorme diferença na vida de uma criança. “Nenhum gesto de cuidado é pequeno demais e nenhum trabalho feito com amor é em vão. Que cada profissional se sinta reconhecido, respeitado e orgulhoso de fazer parte dessa missão tão bonita que é educar”, conclui Niara.