Quadra 500: empreendimentos prontos para morar conquistam os brasilienses

Os primeiros empreendimentos da Quadra Parque 500 estão ganhando o coração dos brasilienses. Na região, a Base Incorporações e a Superquadra apresentaram imóveis prontos para morar: o Parque Alvorada e o Parque Itamaraty. De alto padrão, os projetos somam à quadra residencial, considerada um novo marco para a capital e que foi projetada para oferecer uma experiência de vida excepcional aos moradores.

""Por estarem situados na quadra mais desejada de Brasília, com a localização mais nobre da cidade, esses empreendimentos se destacam e são extremamente valorizados. Além disso, os projetos oferecem apartamentos grandiosos. O Parque Alvorada apresenta apartamentos com até 244 m², cada um com elevador exclusivo; enquanto o Parque Itamaraty oferece apartamentos de 172 m². Aqui, estamos falando de um genuíno alto padrão, tanto em termos de forma quanto de funcionalidade"" Priscila Valle, gerente de Arquitetura da Base Incorporações.

Mantendo a tradição dos projetos para a região, o Parque Alvorada e o Parque Itamaraty homenageiam os principais monumentos de Brasília. Com as últimas unidades reservadas, os imóveis são considerados empreendimentos sustentáveis e de alto padrão. No que diz respeito à infraestrutura, ambos possuem seis andares, cobertura, dois subsolos, área de lazer premium com diversos ambientes equipados e decorados (com hotspots de Wi-Fi) e, ainda, áreas destinadas à comodidade e à praticidade dos moradores.

De acordo com o head da Base Incorporações, também são disponibilizados, em cada imóvel, car wash com calibrador, box locker privativo na garagem, bicicletários privativos e tomada para carregamento de carro elétrico em uma das vagas privativas de cada morador. Para maior conforto, são disponibilizados reconhecimentos biométricos para abertura de portas e amplos estacionamentos em frente aos prédios.

Já no âmbito da inovação, os projetos foram contemplados com uma fachada em granito insertado, esquadrias de alumínio e vidro translúcido com tecnologia de controle térmico e lumínico, o que reduz a necessidade de refrigeração do ambiente. Aquecimento misto com placas solares e aquecedor de passagem a gás externo, paisagismo implantado com sistema de irrigação automatizado e iluminação e a ventilação natural privilegiadas para redução dos custos de manutenção também fazem parte do Parque Alvorada e Parque Itamaraty.

Além disso, os empreendimentos ainda possuem iluminação em LED nas áreas comuns com sensor de presença nos subsolos, tomada em uma das vagas privativas de cada unidade destinada à futura instalação de carregadores para veículos elétricos, vasos sanitários com dois estágios e torneiras com controle de vazão nas áreas comuns e reservatório de amortecimento de águas pluviais e automação nos sistemas de reservatórios e de bombas.

O projeto de arquitetura do Parque Alvorada ficou sob responsabilidade de Júlio Crosara e o projeto de interiores, com Débora Pinheiro; enquanto o Parque Itamaraty contou com Eduardo Estrela para o desenvolvimento arquitetônico e, para o projeto de interiores, o comando foi de Liê Arquitetos.

Evento de oportunidade

Neste sábado (16), a Base Incorporações e a Superquadra promoverão um evento na Central de Vendas da Quadra 500 para venda das últimas unidades dos empreendimentos prontos para morar. A partir das 08h, serão disponibilizadas equipes para indicarem a melhor estratégia em todas as etapas de compra. "Vamos oferecer a oportunidade de negociação direta com a diretoria e uma consultoria personalizada para auxiliar quem deseja dar um upgrade no seu imóvel, oferecendo a melhor estratégia em todas as etapas de compra. Além disso, teremos um buffet à disposição dos convidados, assinado pelo renomado chef Marcelo Petrarca, do Bloco C”, explica Wesley Alcântara, head de Marketing da Base Incorporações.

Conheça a Quadra 500

Localizada em um dos bairros mais valorizados da cidade, a Quadra 500 é a última quadra residencial do Sudoeste. Com fácil acesso ao eixo principal da região, está situada próxima a diversos pontos de interesse, como parques, praças e importantes vias de acesso.

A infraestrutura da quadra inclui uma praça familiar, ruas arborizadas, playgrounds, equipamentos de ginástica, quadras polivalentes e espaços dedicados aos pets, visando proporcionar uma vida ativa e equilibrada para os moradores.

Comprometida com a sustentabilidade, a Quadra 500 adota medidas como pavimentação com bloquetes ecológicos, iluminação em LED e paisagismo com ruas arborizadas. Quanto à segurança, a quadra conta com uma associação de moradores dedicada à gestão eficiente do espaço e um sistema de vigilância permanente, composto por câmeras de monitoramento e pontos de acesso Wi-Fi, garantindo a tranquilidade dos residentes.