Quadra 500 do Sudoeste: o endereço mais desejado de Brasília recebe evento exclusivo

No dia 22 de março, a Base Incorporações e a Super Quadra promovem um evento exclusivo para apresentar o decorado do Parque Cidade, empreendimento com apartamentos de 3 suítes com opções de plantas de 122 m² – 126 m², localizado na Quadra 500 do Sudoeste. Reconhecida como uma das regiões mais valorizadas de Brasília, a Quadra 500 combina segurança, conveniência e proximidade com os principais pontos de interesse da capital.

Por que um dos melhores endereços de Brasília?

A Quadra 500 do Sudoeste é uma das localizações mais valorizadas de Brasília, com fácil acesso ao Eixo Monumental, facilitando a conexão com as principais regiões da cidade. Além disso, a Quadra oferece segurança de excelência, com um sistema de vigilância 24 horas, incluindo câmeras de CFTV para maior tranquilidade aos moradores.

A infraestrutura da Quadra 500 é de alto padrão, com ruas pavimentadas, iluminação em LED, áreas de lazer e praças com equipamentos para exercícios, além de espaços dedicados aos pets. Seus imóveis novos, com arquitetura moderna e acabamentos refinados, completam a oferta de um ambiente sofisticado e bem estruturado, fazendo da Quadra 500 um dos endereços mais procurados da cidade.

Uma oportunidade de investimento

Além de ser um dos endereços mais cobiçados de Brasília, a Quadra 500 representa uma oportunidade estratégica e altamente rentável para investidores atentos às tendências do mercado imobiliário. Estamos vivendo o melhor momento para aquisição, com um cenário favorável para compradores. Aqueles que já tomaram a decisão de investir na região observaram uma valorização sólida e consistente, superando as expectativas do mercado.

À medida que o desenvolvimento da Quadra 500 avança, o potencial de valorização do imóvel continua a se expandir, criando um ciclo de crescimento que maximiza a rentabilidade de quem investe agora. Com a infraestrutura de ponta e a localização privilegiada, a Quadra 500 do Sudoeste é um ativo seguro que se valoriza não apenas pelo prestígio da área, mas também pela robustez dos projetos de desenvolvimento e a escassez de terrenos no bairro.

Parque Cidade: Apartamentos de 3 suítes

Com uma infraestrutura que privilegia o conforto e a funcionalidade, o Parque Cidade se posiciona como o melhor empreendimento de três suítes da região, oferecendo a combinação ideal entre qualidade de vida e potencial de valorização. Para quem busca um investimento seguro em Brasília, essa é uma oportunidade única de adquirir um imóvel que atende às expectativas mais exigentes.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer em detalhes o projeto, que se destaca pelo padrão arquitetônico, espaços bem planejados e pela localização estratégica na área mais desejada do Sudoeste. Além de explorar o decorado, os participantes terão a oportunidade de conversar com especialistas do mercado imobiliário, tirar dúvidas com consultores e negociar diretamente com a diretoria da Base Incorporações, em um ambiente que promete condições exclusivas para quem busca investir ou morar em um dos endereços mais prestigiados da cidade.

O que dizem os clientes

Marcelo Andrade e Daniela Andrade, que recentemente adquiriram um imóvel no Parque Cidade, compartilharam sua experiência e os motivos que os levaram a escolher o empreendimento.

“O primeiro ponto que pesou na nossa decisão foi a localização”, afirmou Marcelo. “Fica a menos de dez minutos do meu trabalho, e como temos filhos, a segurança da Quadra 500 e a proximidade com parques e espaços de lazer foram determinantes”, completou.

Daniela acrescentou: “O tempo de entrega do empreendimento encaixou perfeitamente no nosso planejamento, e as condições de compra na planta são muito mais atraentes. Sempre ficamos um pouco ansiosos para nos mudar logo, mas esse momento é muito especial. Sabemos que fizemos a escolha certa. A Base é uma construtora muito séria, com um repertório que nos passa muita confiança.”

Evento

Data: 22 de março

22 de março Local: Central de Vendas Quadra 500 do Sudoeste

A Base Incorporações convida você para conhecer o empreendimento que está redefinindo o padrão de moradia em Brasília. Marque na agenda e aproveite para vivenciar de perto o que torna a Quadra 500 tão especial.